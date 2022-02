07 de febrero de 2022 – Etapa 5

7 DE FEBRERO, 5ª ETAPA DE LA MARCHA DE LA DESBANDÁ 2022.

LLEGAMOS A ZONA REPUBLICANA.

Fue el 7 de febrero de 1937, hoy hace 85 años, cuando la población de Málaga y unas 80.000 personas refugiadas en Málaga iniciaron la huida hacia el único sitio que se podía huir, la carretera hacia Almería, carretera que se convirtió en la de la muerte, porque la brutalidad del fascismo no reparó en bombardear y ametrallar a la gente indefensa que huía. Tampoco repararía en asesinar a miles de personas por el delito de haberse opuesto al golpe de estado. Mientras la Asociación de la Desbandá seguimos marchando hacia Almería, en Málaga, la emisora onda color ha comenzado un relato radiofónico del suceso histórico empezando su relato el día 5 de febrero. Los capítulos quedan grabados y se pueden escuchar por internet en el enlace https://ondacolor.org/ladesbanda/

La marcha ha salido de Torrenueva, este es un municipio que se independizó de Motril a finales de 2018, en realidad, cuando salgamos de Torrenueva volveremos a estar en el término municipal de Motril, ya que el nuevo municipio es un trozo costero que queda rodeado por todas partes por Motril. Hemos recorrido un sendero, a medio terminar, que el nuevo ayuntamiento ha habilitado por los acantilados y que recorre parte del nuevo municipio. Después pasamos por un trozo, apenas 2 Km, de la antigua y original carretera de Almería, hace muchos años en desuso. Está bastante deteriorada, pero desde el Ayuntamiento nos han informado que han comprado el trozo de carretera al estado y lo van a rehabilitar, dejándolo como originalmente. Servirá como senda de uso ciudadano y nos permitirá tenerlo como un punto de referencia.

Hablamos con Diego, un compañero de Madrid que viene por primera vez a la marcha. En realidad él es de Campillos, un pueblo cercano al de Teba, del que estuvimos hablando ayer. Su abuela también se sumó a la huida, ya que era una persona que se había destacado por su actitud reivindicativa. La familia sin embargo fue una de las muchas que se volvió por el camino, bien fuera porque les cortaron el camino las tropas italianas, o quizás por los peligros que conllevaba la huida. Al volver al pueblo la estaban esperando. Además de estar fichada, su hijo, comunista, padre de Diego, estaba defendiendo a la República en Cataluña. Le requisaron la casa y la detuvieron con idea de darle el “paseíllo”. Le salvó la vida un cacique, de una familia, que tiempos después se caracterizaría por ser de la oposición moderada al franquismo, tipo democracia cristiana. Su casa también le fue devuelta. Al padre de Gonzalo, al final de la guerra lo detuvieron y estuvo preso en Barcelona. De vuelta al pueblo, se casó con la madre de Diego, que también había intentado la huida con la Desbandá. Ella nunca pudo soportar el ruido de truenos ni sus resplandores en las tormentas y se escondía en el aseo cuando sucedía, nunca pudo superar el trauma de los bombardeos. El padre colaboró con la guerrilla de la zona sirviendo de enlace, hasta que fue nuevamente detenido. Lo torturaron de modo que una pierna, nunca más recuperó la normalidad, al tener una especie de llagas que no se curaban. Cuando salió de la cárcel en los años 50, fue castigado también con el hostigamiento social, no le daban trabajo y procuraban hacerle la vida imposible. Finalmente la familia se marchó a Madrid donde pudo construirse una vida nueva. La madre de Diego murió, pero su tía Inés, vive, en buen estado de salud. Ella hizo la Desbandá con 4 años y aunque, no fue consciente de ello, su familia si le contó pormenorizadamente todo lo que habían vivido, en la huida y después en la represión a la vuelta al pueblo. Diego está comprometido en grabar, una larga entrevista con ella, para que su testimonio oral pueda permanecer.

Vueltos al término municipal de Motril, entramos en la pedanía de Carchuna. El recorrido ya es a pie de playa. En el recorrido llegamos al sitio más importante de Memoria Histórica el Fuerte Carchuna, una fortaleza defensiva de tiempo de Carlos III. El compañero José Antonio Berenguer, que es de la zona, nos ha explicado porqué es un sitio importante de la Memoria Histórica, no por lo que significó en la Desbandá, sino porque, reconvertido en prisión militar, fue escenario de una de las acciones más espectaculares del ejército republicano en mayo de 1.938. Se trató de la gesta heroica de un comando republicano que organizó la fuga de más de 300 prisioneros asturianos; Una vez estuvo estabilizado el frente entre Calahonda y Castell de Ferro, en Mayo de 1938, 4 sargentos republicanos, asturianos, llegaron a la zona republicana informando que se habían fugado del Fuerte de Carchuna. El contingente de prisioneros estaba allí trasladado expresamente desde Asturias para hacer trabajos forzados (construcción de aeródromo y carreteras en la sierra); fue una suerte que uno de los mandos republicano del cuartel de Castell era también asturiano y dio fe de lo que decían los 4 sargentos huidos. Entonces, y atendiendo a la propuesta de ellos, se organizó un comando de unas 30 soldados, al mando del teniente Aalto. Bill Aalto e Irvin Goff que también participó en la operación, eran comunistas, de las brigadas internacionales, alistados en la Lincoln. El comando cruzó de noche por mar las líneas del frente, asaltaron el Fuerte, liberaron a los prisioneros y lograron cruzar las trincheras fascistas desde atrás; en la operación solo perdieron la vida dos hombres y una de ellos fue por accidente con su propia granada de mano. El hecho, por méritos propios digno de una gran producción de Hollywood, es completamente desconocido a pesar del impacto que tuvo en su día, el 23 de mayo de 1.938. Aalto, un héroe antifascista, pero homosexual, no pudo tener un papel activo en la 2ª guerra mundial, primero discriminado dentro del ejército norteamericano y posteriormente expulsado del Partido Comunista de EEUU por “conducta inmoral”, fue una víctima de los prejuicios sociales y la homofobia dominante en la época.

Después de Carchuna, la marcha ha llegado a Calahonda, y desde allí hemos subido a las estribaciones de la sierra, donde se puede ver restos de las trincheras fascistas y poco después las de los republicanos, ya que el frente se estableció en esa línea prácticamente durante toda la guerra. Mussolini había prometido que tomaría Málaga y Almería en una semana; llegaron a tomar Castell de Ferro, (prácticamente otro pueblo vacío que se sumó a la Desbandá) pero de allí no pasaron; la gente de Castell había huido hacia Almería también y cuando retomaron el pueblo vieron que todas las casas habían sido saqueadas, todas menos una que pertenecía a un capitán de la guardia civil de la zona, así que esa fue precisamente la que ocupó el mando republicano. La XIII Brigada Internacional con los batallones Tchapaiev y Henri Viullemin, frenaron la ofensiva fascista italiana y los hicieron retroceder nuevamente hasta Motril. De hecho, podrían haber tomado Motril si no hubieran sido requeridos para frenar el avance fascista en las cumbres de Sierra Nevada que amenazaba con envolver Almería (y amenazando a Murcia) bajando por la Sierra; también allí se establecería un frente permanente con los fascistas controlando el pico del Veleta y los republicanos el Mulhacen. Mussolini, que se había jactado ante el mundo sobre como su ejército había tomado Málaga, sufrió una estrepitosa derrota, un mes después en la batalla de Guadalajara, (8-23 de marzo) cuando se enfrentó a un ejército de la república más organizado y mejor armado.

Una vez en el polideportivo de Castell de Ferro, esperando que nos terminara de hacer la comida, el fabuloso equipo que nos acompaña, ha habido una Asamblea de Mujeres, que han decidido constituirse como grupo femenino dentro de la Desbandá. Es una gran decisión, puesto que la Asociación ha adolecido de falta de protagonismo femenino hasta el presente.

Por la tarde, en locales municipales se ha inaugurado una exposición de Pico Reja, la enorme fosa común que se está exhumando desde 2020 junto al cementerio de San Fernando de Sevilla. Se esperan encontrar más de 1.100 personas asesinadas, entre ellas Blas Infante el precursor del nacionalismo andaluz.

También se ha proyectado un vídeo con testimonios de participantes dela Desbandá algunos ya fallecidos.

Mañana 22 km hasta la Rábita, mas sencillitos que los que hemos hecho hoy.