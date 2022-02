11 de febrero de 2022 – Etapa 9

11 DE FEBRERO, 9ª ETAPA DE LA MARCHA DE LA DESBANDÁ 2022.

EL QUEIPO DE LLANO ITALIANO.

Ayer no os dijimos que el acto que se celebró por la tarde en el teatro de Vícar, para la marcha de la Desbandá, fue una Conferencia de la compañera Martirio Tesoro, feminista y socialista de Almería, que habló de “La represión franquista contra las mujeres” y a continuación se proyectó el documental “Voces silenciadas”, referido también a las mujeres que fueron reprimidas, por su condición de rojas o compañera de rojos. Excelente la Conferencia y el Documental, que si podemos, Copyright mediante, lo colgaremos en la Web de la Desbandá.

La salida desde El Ejido hacia Roquetas, ha atravesado parte del Paraje Natural de Puntas Entinas Sabinar, y luego hemos recorrido todo el Paseo Marítimo de Roquetas, unos 10 Km, (donde un grupo de personas nos han recibido con aplausos y bandera republicana) y a continuación, todo el Paseo de Aguadulce, hasta el puerto deportivo. En total unos 18 km, similar algo menos que en la jornada de ayer. El número de marchistas se ha mantenido estable, porque, aunque un@s compañer@s se han unido a la marcha, otr@s nos han dejado.

Entre los compañeros nuevos están dos compas de Alicante, del pueblo de Cocentaina. Uno de ellos es Miguel, persona muy jovial y cariñosa, que siempre, al ser original de Jaén y su pareja de Granada, viene con su bandera andaluza al hombro. Es uno de los mejores marchadores de la Desbandá, cosa que no tendría ningún interés si no fuera porque Miguel tiene 84 años. Es nuestro referente, testimonio palpable de que hay vida más allá de los 70.

Al atravesar el paraje natural de Entinas Sabinar, ha sido una sorpresa general ver que las lagunas tienen menos agua que nunca, pero en las que quedan con agua siguen habiendo distintas especies de aves, entre ellas, los flamencos. En la travesía, hemos tenido la suerte de que el compañero Manolo Pérez, ecologista y gran conocedor de Almería, nos haya explicado el origen de esos humedales, y su importancia en la biodiversidad de Almería. Más adelante, en Aguadulce, también nos ha contado sobre la importancia de los restos romanos en esa zona y sobre todo de las extensas praderas de posidonia, en la cercanía de la playa de Aguadulce.

Como hemos contado desde el primer día, disfrutamos de la presencia, además de Andalucía, de gente de Francia, Alemania, Italia, o de Madrid, Cataluña, Valencia y Euskadi. Pero no habíamos mencionado a las Islas Baleares. Han sido dos personas de Palma de Mallorca las que han hecho toda la marcha con nosotr@s; ell@s son Pere y Tana. No es la primera que vienen, y su conexión con nosotr@s ha sido a través de nuestra Web, pero lógicamente porque allí en Mallorca están trabajando también, en el ámbito de la Memoria Histórica.

El abuelo de Pere, era el alcalde de Pollença en 1.936, cuando el golpe de estado fascista-oligárquico. Se llamaba, Pere Josep Cánaves Sales. Pertenecía a Izquierda Republicana, y fue detenido, junto con otros miembros del Ayuntamiento el 20 de julio, permaneciendo en la cárcel hasta febrero de 1.938, cuando fueron fusilados. Pollença fue unos de los pueblos de Mallorca más castigados por la represión franquista debido a la resistencia que se opuso al golpe de estado. Es otro más de los pueblos de España que está excavando fosas comunes para recuperar los cuerpos de las personas asesinadas por defender la legalidad republicana.

Pere, nos ha hablado también del Conde Rossi, el dirigente fascista italiano que dirigió la represión en Mallorca. El golpe de estado triunfó en Mallorca, pero el gobierno republicano intentó tomar la isla, enviando una fuerza republicana dirigida por el capitán Alberto Bayo. El desembarco, por Porto Cristo, fue un éxito, y se ocupó rápidamente una parte del sur de la isla, al mismo tiempo que se ocupaba Formentera e Ibiza. Pero al igual que Málaga, no podía haber sido tomada sin la participación de las tropas italianas, Mallorca no pudo ser tomada por las fuerzas republicanas debido al apoyo militar inmediato que envió Mussolini a Mallorca, bajo el mando de Arconovaldo Bonaccorsi, un dirigente fascista de las Camisas Negras de Mussolini, conocido como Conde Rossi. El nombre se lo autoimpuso él, aunque no era conde, aunque si, pelirrojo. Los adjetivos que le han adjudicado desde posiciones antifascistas de: prepotente, putero, sin escrúpulos y auténtico criminal, no deben de ir muy descaminadas, ya que el servicio de inteligencia, al servicio de Mussolini, le informó que: “el comportamiento de Bonaccorsi es horrible y no hace otra cosa que masacrar a prisioneros”. Su lema era Tutti i rossi fucilati (todos los rojos fusilados).

El 4 de septiembre, después de tres semanas de combate, y la pérdida de 1.700 soldados, el gobierno de Largo Caballero ordenó a Bayo abandonar Mallorca. Durante la retirada, los prisioneros capturados, fueron fusilados y enterrados en varias fosas comunes, la más grande de todas, en la playa de Sa Coma en San Lorenzo del Cardezar. Además, como muchos de ellos estaban heridos, 5 enfermeras que formaban parte del cuerpo médico desembarcado, decidieron, heroicamente, permanecer junto a los heridos para seguir cuidándolos. Bajo el mando de «el Conde Rossi» además del asesinato de todos los prisioneros, se detuvo, se ultrajó, se vejó y se violó a las cinco enfermeras repetidamente, en la Escuela Graduada de Manacor, donde estuvieron detenidas y posteriormente fusiladas el 5 de septiembre. Todas eran jóvenes de alrededor de los 20 años.

Otro ejemplo de la brutalidad fascista fue la ejecución del alcalde de Palma de Mallorca Emili Darder. Fue detenido el 20 de julio de 1.936 y juzgado el 16 de febrero de 1937. Ya antes de su detención estaba gravemente enfermo del corazón. El Consejo de Guerra lo condenó a muerte, junto a otros dirigentes republicanos, aunque el fiscal solo había pedido 20 años de prisión. Para que pudiera ser fusilado, tuvieron que sentarlo, ya que no se tenía en pie. No tuvieron piedad de él a pesar de ser un hombre de reconocida fe católica, por lo que pidió la comunión antes de la ejecución.

Arconovaldi, nada más llegar a Mallorca formó un cuerpo paramilitar llamado los Dragones de la Muerte, jóvenes falangistas, cachorros de la oligarquía mallorquina, que elaboró listas negras de hombres y mujeres, muchas de las cuales, fueron ejecutadas. Entre agosto y septiembre de 1936, fueron asesinadas mil setecientas cincuenta personas. El 17 de octubre de 1936 en Mallorca había dos mil personas encarceladas por motivos políticos. Muchas de ellas también fueron ejecutadas sin juicio previo. Se calcula que fueron más de tres mil, los asesinatos de civiles llevados a cabo durante el mando de Arconovaldi Bonaccorsi. Quizás por ello, recibió de Franco la medalla de la Gran Cruz del Mérito Militar, y fue, uno de los pocos militares, condecorados por los gobiernos de España, Alemania e Italia. Realmente los mallorquines tuvieron su propio Queipo de Llano.

Por la tarde, a las 17:30h, hemos tenido una asamblea de marchistas, para poder recoger los elementos deficientes o negativos de la organización de la marcha y finalmente a las19:00h, hemos asistido a la representación de la obra de teatro, “Mujeres de Viento”. Una obra de extraordinaria calidad que representa el encuentro y el diálogo de tres mujeres que huyen en la Desbandá, con un final sorprendente. Hemos aplaudido con fuerza al grupo de teatro y no hemos emocionado bastante.

Todo lo bueno tiene un final y ya estamos resignad@s a que mañana será la etapa final en Almería. Saldremos a las 8 de la mañana para recorrer, desde Vícar hasta Almería, vía Aguadulce, unos 18 Km.