11 de Febrero de 2023 – Décima etapa.

LA DESBANDÁ 2023 (y 15)

Décima etapa: Aguadulce-Almería

Los acantilados nos acompañan en todo el recorrido de la última etapa de la VII Marcha de La Desbandá. Es una etapa breve por un paisaje monumental, esculpido por el agua y el viento, que corona los 250 kilómetros que hemos cubierto desde que el día 2 salimos de Málaga.

Poco a poco se van sumando personas a la marcha, de manera que la columna, caminando en fila india por la carretera, se alarga varios centenares de metros.

La parada de avituallamiento la hacemos junto a un camping. Al mirar hacia el mar descubrimos un monumento de esos que levantaba la Falange a los ‘caídos’ por su España. Es de esperar que esa vergüenza tenga los días contados con la nueva Ley de Memoria Democrática.

La entrada a Almería la custodia la Alcazaba. Desde la altura, el mayor recinto fortificado de época árabe de la península domina la bahía. Abajo, junto al puerto, el sol hace que resplandezcan las banderas rojas de los compañeros y compañeras que nos dan la bienvenida a la ciudad.

Nos reagrupamos mientras los músicos interpretan el ‘Himno de Riego’. Las mujeres se colocan para abrir la marcha que recorrerá las principales calles del centro de Almería al grito de «¡Verdad, justicia y reparación!».

La columna se detiene unos minutos frente al Palacio de Justicia, de estética claramente fascista. Durante el recorrido por la ciudad no son pocas las personas que al saber el motivo de la marcha se acercan a hablar con nosotros. «Mi madre huyó de Estepona con La Desbandá», dice una mujer. «Mis padres vinieron desde Motril a aquí en La Huía», cuenta un hombre, que usa el otro nombre con el que se conoce La Desbandá y termina su explicación visiblemente emocionado con un «¡Viva la República y que venga la tercera!».

A pocos metros del monumento a las víctimas del holocausto, varias personas esperan la llegada de la columna. Estamos junto a un antiguo muelle cargadero de mineral conocido como ‘El Cable Inglés’.

Sobre la tarima que se ha colocado allí se suceden las intervenciones de compañeras y compañeros que leen mensajes de apoyo de diversas organizaciones memorialistas y poemas. Entre las personas que intervienen está la periodista Nieves Concostrina. Lola Sierra, vicepresidenta de la Asociación Sociocultural La Desbandá, hace un pequeño balance de lo que ha sido esta séptima marcha, con especial énfasis en las actividades realizadas en 14 centros educativos.

El director general de Memoria Democrática, Francisco Martínez, asegura en su discurso que las dos prioridades del Gobierno español son lograr en el lapso de una a una legislatura y media exhumar entre 20.000 y 25.000 cadáveres de fosas comunes, y, por otro lado, que se conozca lo que fue La Desbandá, para lo cual se han aprobado ya los reales decretos para que la memoria histórica sea parte del currículo educativo de colegios e institutos.

Martínez indica que se enseñará qué fueron y qué significaron la República, el golpe de estado del 18 de julio de 1936, la guerra y la dictadura franquista. Asegura que «se explicarán la República y la guerra por separado, porque no fue la República la que originó la guerra sino un golpe de estado». También aclara que a partir de ahora no se designará a la guerra como ‘guerra civil’ sino como ‘guerra de España’, «porque aquí, aunque la perdimos, se libró la primera batalla de la guerra internacional contra el fascismo».

Martínez cierra su discurso con el compromiso de declarar el camino de La Desbandá como lugar de memoria democrática y señalizar los distintos hitos antes de que finalice el año.

Hasta aquí las crónica de la VII Marcha de La Desbandá. Para el cronista es un orgullo haber podido compartir diez días con compañeros y compañeras de distintas procedencias geográficas e ideológicas, pero con un único fin, resumido en el lema del movimiento memorialista: verdad, justicia y reparación. Gracias por estos días de camaradería, de intercambio de experiencias e historias de vida, y, por qué no decirlo, de amistad. Gracias por haber hecho tan fácil la escritura. Hubiese seguido con vosotros y vosotras hasta la victoria final. ¡Salud y República!

Discurso de la periodista Nieves Concostrina de recibimiento en Almería a la VII Marcha de La Desbandá:

Almería, 11 de febrero de 2023

Bienvenidos, amigos y amigas de esta Séptima Marcha Integral de la Desbandá 2023.

Me produce muchísima emoción estar aquí y haciendo esto. Pero sobre todo os estoy muy agradecida, a todos y a todas vosotras por mantener viva la memoria de tantos miles de muertos que quedaron en la misma carretera de la muerte que habéis recorrido en estos diez días de marcha. Y no solo protegéis la memoria de los asesinados, también la memoria de los familiares vivos, de los supervivientes, de los amigos de los supervivientes, de los nietos de los supervivientes, de los bisnietos de los asesinados…

Defender su memoria es defender la historia de la nación. Eso es hacer patria. Eso es patriotismo. Eso es ser español de bien.

Yo, como la mayoría de los españoles, desconocía el tremendo episodio de la Desbandá hasta hace diez años. Y cuando lo descubrí… tan cruento… tan inconcebible… españoles asesinando a españoles… no acababa de digerirlo. No lo entendía.

Y fui buscando, y añadiendo más memoria a mi desmemoria: la matanza de Badajoz, la masacre de Constantina, en la sierra norte de Sevilla, los fusilamientos masivos en Pico Reja, la resistencia que pagaron muy cara en el Valle de La Sauceda, en la sierra de Cádiz…

Y ahí descubrí que en el sur no hubo guerra. En el sur hubo exterminio. El plan era instalar el horror, paralizar a la población de miedo, para anular toda resistencia. Fueron españoles asesinando a españoles.

El ultraderechista Queipo de Llano calculó en 250.000 las gentes que huían por la carretera de Málaga a Almería. Y se reía desde las ondas de Unión Radio Sevilla cómo iban cayendo: “Me comunican que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más deprisa, enviamos a nuestra aviación para que bombardeara”. Setenta años costó romper el silencio y el miedo, aunque en Málaga o en Cádiz o en Granada todas las familias tenían noticias de alguien que había corrido por esa carretera.

A mí, como madrileña, me avergüenza tener a un alcalde como José Luis Martínez Almeida que desprecia la memoria de las víctimas y celebra a los asesinos. Bien sea rompiendo a martillazos los versos de Miguel Hernández en el cementerio de La Almudena, o restaurando la calle Crucero Baleares en el barrio de Vallecas. El alcalde de Madrid honra a los españoles que asesinaron a españoles.

Pero más inconcebible me resulta que en Granada, en Motril, en Córdoba, en el Puerto de Santa María…en ciudades andaluzas… también tengan calles dedicadas al Crucero Baleares y al Crucero Canarias… desde los que los españoles dispararon para asesinar a españoles.

Los despojos del canalla asesino de Queipo de Llano ya se fueron a tomar vientos el 3 de noviembre, hace tres meses y nueve días. Lo sacaron en un paso de madrugada. Y lo sacaron como entró, pero más podrido: envuelto en la túnica de cofrade de honor de la Macarena. Ya le vale a la estatua y a los fans de la estatua haber amparado durante tantos años a uno de los mayores carniceros ultraderechistas que ha dado España. Proteger al asesino frente a las víctimas dice mucho de quien lo protege. Vaya con los macarenos.

Y ya les vale también a los ultraderechistas que han sido incapaces de saludar a esta marcha de la dignidad ni de dedicar un recuerdo a los miles de españoles y españolas asesinados por españoles. Qué vergüenza, Roquetas. Qué vergüenza, El Ejido.

A lo mejor seguís anclados en aquel 1937, cuando a los almerienses se les decía que la columna de mujeres, niños, ancianos y hombres que huían del horror, que llegaban heridos, con hambre, con sed y con los pies en carne viva, eran unos rojos malagueños que venían a robarles la comida. Y eso es lo que necesita la ultraderecha para sobrevivir, a los desinformados y a los ignorantes. Solo ellos pueden aceptar el discurso de la mentira sin mirar más allá.

Y el cierre de este recibimiento quiero que lo ponga el gran cantautor gaditano Antonio Martínez Ares, que le ha cantado las cuarenta en el Falla… a la Macarena, a sus fans y a su protegido Queipo de Llano… esta misma semana durante el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz:

«Inmune bajo el palio de la Virgen su memoria estuvo libre de violaciones, fusilamientos y propaganda de los terrores. Envuelto en el incienso del tiempo dormía el Hijo Predilecto, el genocida de los distintos, la puta España de maricones».

La Basílica se abre, ya sale la procesión del espanto. No irá a una cuneta el ‘Carnicero’ de Franco. Noviembre, 3 de noviembre, mis muertos te acompañan con sus penas. Jamás sonó más fascista la marcha de la Madrugada en la Macarena»,

Voy a guardar este día como uno de los más significativos de mi vida. Ha sido hoy, ha sido aquí y ha sido con vosotros. Gracias por haberme dado la oportunidad de que me lleve esta emoción ya siempre conmigo.

Nieves Concostrina