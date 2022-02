03 de febrero de 2022 – Etapa 1

3 DE FEBRERO, 1ª ETAPA DE LA MARCHA DE LA DESBANDÁ 2022. INTERNACIONALISTA, MULTICOLOR, MULTICULTURAL.

Unas 180 personas han participado en la primera etapa de la marcha de la Desbandá. Primero se ha celebrado un acto en el impresionante marco de calle Alcazabilla de Málaga donde se juntan los restos del teatro romano con la Alcazaba árabe y las murallas del castillo, árabe también.

En el acto previo a la salida, ha tomado la palabra Ana Pomares, una mujer de 93 años que participó en la huida con su familia cuando contaba 8 años. Su resumen ha sido contundente, “querían exterminarnos pero no pudieron. Aquí estamos!!. También han participado Asociaciones Internacionales que comparten la lucha por la Memoria Histórica, una ha sido la Asociación Nacional de Partisanos Italianos. La compañera italiana, Antonella, ha denunciado el ascenso del fascismo en Europa, poniendo como ejemplo el asalto fascista a la sede central de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) o las palabras de Sandro Pertini, en la noche más oscura de la opresión fascista en Italia: “A veces en la vida es necesario saber luchar, no solo sin miedo, sino también sin esperanza”. Añadiendo que nosotr@s no tenemos miedo pero si esperanza.

La otra internacional, trasladada por la compañera francesa Chantal, nos ha trasmitido un saludo de la Asociación de Viajes Memorialistas de la República Española y de los Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia. Son 6 mujeres francesas incorporadas a la marcha, cuyos padres y familiares mayores participaron en la Desbandá mientras otros eran asesinados por las fuerzas fascistas, como el tío de una de ellas, Juan Venegas, alcalde republicano de Salobreña.

También hemos recibido el mensaje de aliento de la Asociación de la Gavidia de Sevilla y de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, que han señalado que la memoria del bando fascista, vencedor en la guerra está viva, la que está oculta y sepultada es la de quienes perdimos la guerra y sufrimos 40 años de dictadura.

Por parte de la Asociación de la Desbandá, su vicepresidenta Lola Sierra, ha señalado el, papel fundamental de las mujeres en la Desbandá, soportando la mayoría del peso del cuidado y la atención de niñ@s y ancian@s y su coraje a la hora de afrontar la huida afrontando todas las dificultades.

Además de asistentes de Francia, Italia y Reino Unido, han venido también gente de distintas comunidades como Cataluña, Euskadi, Valencia, Madrid o Galicia, acompañando la lucha de las personas de Andalucía.

La etapa que recorremos hoy también es corta, unos 12 km desde el centro de Málaga hasta el primer túnel del Rincón de la Victoria, aunque por la tarde, en Torre del Mar, haremos al menos otros 8 km recorriendo lugares de la memoria histórica.

Habitualmente, vamos anotando en una especie de “callenómetro” las simpatías o antipatías que vamos despertando por las calles de la ciudad, en el resultado de hoy gana por mayoría la simpatía a la República, por los gritos de apoyo, los puños en alto, los saludos… mientras que el rechazo que muchas veces es bastante grosero, apenas ha estado presente hoy, manifestado a través de gestos hoscos o comentarios como el de “vaya chusma”. Uno de los casos de simpatía hacia el recuerdo de la Desbandá y la República es el de una señora, que nos espera cada año a nuestro paso por el paseo marítimo de Pedregalejo para saludarnos. Hizo la Desbandá con 6 meses, siendo un bebé en brazos de su madre, pero nunca ha querido darnos su nombre ni contarnos su historia porque sigue con el miedo en el cuerpo.

Hemos tenido tres paradas entre Málaga y el Rincón de la Victoria. En la primera hemos hablado del heroísmo y la valentía del doctor canadiense Norman Bethune y sus compañeros Hazen Sise y Thomas Worsley que socorrieron a la gente que lograron pasar el Guadalfeo y Motril. En la segunda nos hemos parado en el monolito que recuerda el hundimiento, ya en la Cala del Moral, perteneciente al Rincón de la Victoria, del submarino republicano C3, por parte del submarino U32 de la marina alemana nazi, submarino en el que permanecen unos 37 marineros, la mayoría originarios de Cartagena, encerrados en esa tumba y que no costaría mucho reflotar y rescatar. En la tercera parada, ya en el Rincón de la Victoria, el lugar de la Memoria, es el boquete hecho en la roca por donde pasa un túnel, que sirvió de refugio a quienes huían y que atravesó un obús, disparado por alguno de los barcos de guerra que persiguieron por el mar a la población que huía. Los publicistas de la extrema derecha, en sus periódicos y medios informativos basura, siguen negando que el crimen de la carretera de la muerte existiera y vienen a decir poco más o menos que fueron escoltando la Desbandá para socorrer a la gente, negando la evidencia de las pruebas de los bombardeos.

Es en este lugar, donde nos ha cantado Miguel, un miembro del grupo Los Poyayos Enmascaradol un cante de jabegote dedicado a la Desbandá, y lo ha hecho acompañado a la guitarra por un cantautor malagueño, Manolo Guirado, muy conocido por su militancia antifranquista. Los jabegotes son los pescadores que se embarcan en las Jábegas, un barco de pesca de bajura. A la Desbandá se sumaron muchos hombres y mujeres de la mar. El cantaor Niño de las Moras, jabegote paleño, y difusor del cante flamenco de jabegotes hizo con su familia la “desbandá” librándose de la muerte y llegando a Francia. Otros jabegotes fueron asesinados en el camino y también hubo jabegotes que no hicieron la Desbandá y fueron fusilados, como el patrón de la barca “La Jopo”, Matías Rodríguez, defensor de los derechos de los pescadores. Tanto el Niño de las Moras como Matías tienen busto en plazas de la barriada malagueña del Palo en su recuerdo. El cante de Miguel era tan sentido, salía tan del alma, que nos ha impresionado vivamente. La letra de la copla dice así:

JABEGOTES DE «LA DESBANDÁ»

«Olvido para la historia, masacre en la carretera, quieren atar mi lengua y el grito de mi memoria, y el grito de la memoria.

Serpenteaba la muerte, en carretera de Almería, el agua de levante fuerte, lluvia de balas nos traía, que los barcos escupían.

Entre la angustia y los gritos, sueño en la noche ansioso, en volver al rebalaje, con mi barca y con mis niños.»

La copla se puede oir y la historia se puede leer en el blogs de Los Poyayos en el enlace https://lospoyayosenmascaradol.blogspot.com/…/jabegotes...

Ya por la tarde, en primer lugar, hemos participado en el homenaje floral a las víctimas de la Desbandá y la represión en Vélez Málaga. En el acto ha tomado la palabra un hombre que con 91 años ha contado como participó en “la corrida” cuando tenía 6 años. Sus padres no siguieron la Desbandá sino que se escondieron en la sierra con sus cinco hijos. Estuvieron unos 6 meses escondidos, comiendo caracoles, hierbas y lo que podían, hasta que la cosa se calmó en la zona y volvieron a sus casas sin que sufrieran represalias. En el acto han participado dirigentes políticos, hombres y mujeres pertenecientes al PSOE, IU, PODEMOS y PCE, partidos que de manera habitual, por los pueblos por donde pasamos reciben calurosamente y alientan y animan a seguir realizando las marchas de la Desbandá sacando a flote el genocidio de la carretera de la muerte.

El último acto ha sido el homenaje, también ya tradicional, al farero de Torre del Mar, Anselmo Vilar García. Él, gallego originario de Lugo, decidió durante las noches del 6 y 7 de febrero, apagar las luces del faro, para que los aviones italianos y alemanes no pudieran ver a las decenas de miles de personas, que habiendo salido de Málaga, o por haber bajado por el boquete de Zafarraya, descansaban, comían cañas de azúcar o bebían de los arroyos en la gran llanura que por entonces se extendía a la entrada de Torre del mar donde el faro estaba situado. El día 9, una vez que las tropas fascistas habían tomado Vélez el día 8, el farero fue fusilado sin que ni siquiera se le hiciera Consejo de Guerra. No quisieron ni guardar las formas para asesinarlo.

Además de la clase magistral que nos da el historiador de Vélez, Jesús Hurtado, sobre la historia del farero, de los faros y del paso de la Desbandá por Torre del Mar, se ha leído un comunicado del Bloque Nacionalista Gallego reivindicando la memoria de Anselmo Vilar y la exigencia de que tanto en Vélez-Torre del Mar, o en Lugo se recuerde su nombre en alguna calle o plaza. Su sacrificio sirvió para salvar cientos, quizás miles de vidas. El manifiesto ha sido leído por un compañero llegado a la marcha en un grupo de cinco personas procedentes de Galicia. La esposa del compañero gallego es de origen andaluz, tanto ella, como su prima que la acompaña, ya que descienden del matrimonio de Anita Carrillo y José Torralba. Este matrimonio, era original de Cortes de la Frontera, pueblo de Málaga; hicieron un gran trabajo de organización política durante la República, primero en Cortes y luego en la Línea. Cuando desembarcaron las tropas fascistas en Gibraltar se refugiaron en el peñón y desde ahí se trasladaron en barco a Málaga que aún no había caído. Desde allí participaron en las milicias que resistían el avance fascista en los frentes de Estepona y Álora, siendo ella, primero comisaria política de una compañía y posteriormente capitana de ametralladoras, mientras su marido era Comandante de Batallón. Con la toma de Málaga y la desorganización de las milicias republicanas Anita fue herida en la huida de la Desbandá. En el homenaje al farero de Torre del Mar se sumaba el del gallego ante el heroísmo de su paisano y el de las descendientes de un matrimonio que luchó contra el fascismo en Málaga y que tuvo que sumarse al éxodo de la Desbandá. Ambas primas llevan camisetas con los nombres y los rostros de Anita Carrillo y José Torralba.

Hemos contado brevemente, o ni siquiera, los hechos de la memoria histórica referidos a la caída de Málaga y sucesos en el recorrido de Málaga a Vélez Málaga, para una mayor información, se puede leer la crónica de la primera etapa virtual que redactamos en 2021. El enlace es https://ladesbanda.es/07-de-febrero-de-2021-virtual-etapa-1/

Durante el día de hoy nos hemos enterado de la presentación en el Congreso por el grupo socialista, de una Proposición No de Ley, para declarar todo el recorrido de la Carretera de la Muerte, de Málaga a Almería como lugar de Memoria Histórica. Nos congratulamos por ello y lo utilizaremos para seguir demandando, paso a paso y nombre a nombre, verdad, justicia y reparación.

Mañana, recorrido desde Torre del Mar a Nerja. Nos toca ya andar más en serio porque el recorrido es de más de 25 km.